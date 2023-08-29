В Турции не ожидают новых судов из Украины

Глава турецкого Минтранса Абдюлькадир Уралоглу заявил, что Анкара в ближайшей перспективе не ожидает прохода через пролив Босфор грузовых судов с Украины. Его слова приводит Hürriyet.

«Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода [через пролив Босфор] судов с Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё», — заявил Уралоглу.

Утром 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала спецоперации, вошел в пролив Босфор. Это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает взаимодействие сторон в вывозе украинского и российского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.