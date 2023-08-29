В Госдуме призвали ударить по Западу ради защиты Крыма

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что страны Запада наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении российского полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

По мнению Шеремета, это откровенное признание того, что западные государства ведут войну против России, и именно они являются основным бенефициаром украинского конфликта.

«Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Россия обладает мощными средствами, которыми может ответить и удивить противников.

Шеремет также высказал мнение, что, возможно, уже настало время для России продемонстрировать свои мощнейшие баллистические ракеты, способные без ядерного оружия разнести всех «недругов российского народа».

Депутат добавил, что всех, кто угрожает жизни и здоровью россиян, «необходимо уничтожить в их же логове».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.