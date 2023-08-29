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В Госдуме назвали фашистским заявление Украины об ударах по Крыму

Депутат Госдумы Ивлев назвал фашистским заявление Украины об ударах по Крыму

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что Запад согласовал Украине удары по полуострову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса — уничтожение «всего российского» в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других», — сказал он.

Ивлев также призвал начать применять в ходе спецоперации боеприпасы, которые еще не были использованы на фронте. Речь идет о бомбах объемного взрыва или термобарических боеприпасах и других.

«По своей мощности сравнимы с сверхмалыми ядерными тактическими боеприпасами, но у них отсутствует радиационное заражение», — подчеркнул парламентарий.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявлял, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отмечал, что украинская сторона может уничтожать все российское на «оккупированной территории».

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель говорил, что ракетная атака на Крым, которую 28 августа организовали украинские военные, является преступлением. По его словам, ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и его подчиненных.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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