США могут ослабить санкции против Венесуэлы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США может ослабить санкции против Венесуэлы в случае, если Каракас «восстановит демократию». Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Если Венесуэла предпримет конкретные действия по восстановлению демократии, ведущие к проведению свободных и честных выборов, мы готовы также предоставить соответствующее смягчение санкций. В настоящее время Венесуэла не сделала необходимых шагов, и наши санкции остаются в силе», — сказала Жан-Пьер.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, «правая рука» президента страны Николаса Мадуро Хорхе Родригес встретился со старшим директором по делам Западного полушария в Совете нацбезопасности США, советником главы Белого дома Джо Байдена Хуаном Гонсалесом в Дохе.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с переизбранием Николаса Мадуро президентом страны. Его победу не приняли представители оппозиции, в особенности тогдашний спикер парламента Хуан Гуайдо. На волне протестов политик объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, что поддержали США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки. Появление формального двоевластия не привело к отставке Мадуро, а Гуайдо пришлось покинуть республику. Более того, с 2022 года в СМИ начала появляться информация о контактах США с официальным руководством Венесуэлы, тем которое они окрестили «нелегитимным» почти пять лет назад.

Ранее Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле.