В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявил, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

По его словам, в администрации президента работают над различными датами и различными форматами этой встречи.

«Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным», — сказал советник.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, приедет в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября текущего года.

В правящей партии Турции подтвердили визит президента в Россию, указав, что городом встречи окажется Сочи. В Кремле лишь подтвердили наличие планов лидеров двух стран встретиться в ближайшее время. О возможной встрече Эрдогана и Путина стало известно в начале августа, вскоре после выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.