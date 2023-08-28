В ЕС назвали провокацией решение выслать посла Франции из Нигера

Евросоюз считает, что решение нигерских мятежников выслать французского посла из Нигера является провокацией, которая не поможет в поиске дипломатического решения нынешнего кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение путчистов выслать посла Франции является новой провокацией, которая не будет способствовать поиску дипломатического решения нынешнего кризиса. Европейский союз выражает полную поддержку послу Франции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну. Также советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте.

При этом советник главы НССР опроверг сообщения о том, что действующие власти Нигера потребовали от послов США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение двух суток.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.