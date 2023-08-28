Суд отказал адвокатам Трампа в переносе процесса

Суд в Вашингтоне отказал защите экс-президента Дональда Трампа в задержке процесса до 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Таня Чуткан отказала защите, просившей назначить разбирательство по существу на апрель 2026 года. Она подчеркнула, что столько времени сторона защиты не получит, а также назвала неприемлемым запрос прокуратуры о начале процесса над Трампом 2 января 2024 года.

Судья добавила, что она в курсе, что Трамп проходит обвиняемым по еще трем уголовным делам, но при определении графика своего процесса не будет руководствоваться «личными и профессиональными обязательствами» подзащитного.

До этого стало известно, что явка Трампа в суд в штате Джорджия для формального предъявления обвинений назначена на 6 сентября.

25 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.