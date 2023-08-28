Премьер Сербии не верит в получение членства в ЕС в 2030 году

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы слышали Шарля Мишеля, который сказал – 2030 год, и слышали премьера Хорватии Андрея Пленковича, который сказал «если будет это, это и это». Мы ранее слышали в стратегии расширения ЕС – 2025 год, сейчас мы уже дошли до 2025 года, теперь слышим – 2030 год», — сказала Брнабич.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на следующем саммите глав государств и правительств европейских стран. Он также отметил, что к 2030 году Евросоюз должен быть готов к расширению.

До этого политический аналитик Александр Асафов заявил «Ленте.ру», что заявления Евросоюза о возможном расширении могут быть связаны с попыткой поддержки Украины, но ее вступление в объединение навредить европейской экономике. По его словам, тяжелое положение Украины, а также стран — членов ЕС вместе с предоставлением дополнительных дотаций Киеву при вступлении страны в союз навредило бы экономике объединения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.