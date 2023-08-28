Президент Украины провел заседание о подготовке к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел заседание ставки, на котором рассматривался в вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой.

«Провел ставку, максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым, реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов», — написал президент.

Зеленский добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский надеется получить системы ПВО от Южной Кореи. По его словам, он принимает во внимание ограничения Сеула на поставкам оружия, однако полагает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и средства для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.