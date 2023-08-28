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Стало известно, когда Трампу формально предъявят обвинения по вмешательствам в выборы

Трамп предстанет перед судом для формального предъявления обвинений 6 сентября

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Явка экс-президента США Дональда Трампа в суд в штате Джорджия для формального предъявления обвинений назначена на 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте документа в базе данных суда округа Фултон отмечается, что первичная явка назначена на 9:30 (16:30 мск) 6 сентября.

Явка остальных обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии также назначена на ту же дату, отмечается в публикации.

До этого стало известно, что Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в американском штате Джорджия собрал порядка $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании.

25 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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