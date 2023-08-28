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Путин назвал представителя России на саммите G20 в Индии

Путин рассказал Моди, что Россию на G20 в Нью-Дели возглавит глава МИД Лавров

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин решил, что на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели делегацию страны возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом глава государства рассказал в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает India Today со ссылкой на офис индийского премьера.

«Президент Путин сообщил премьеру Моди, что не сможет принять участие в саммите в Нью-Дели 9–10 сентября. Он также сообщил, что Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонного разговора.

В офисе премьера Индии отметили, что Моди выразил понимание в связи с таким решением российского лидера и поблагодарил Путина за поддержку инициатив Индии в рамках председательства в G20.

В сообщении указано, что лидеры двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая недавно завершившийся саммит БРИКС в столице ЮАР Йоханнесбурге.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем 25 августа заявлял, что формат участия России в саммите Большой двадцатки в Индии находится на этапе проработки.

В августе Лавров лично представлял российскую делегацию на саммите БРИКС в ЮАР, президент России выступал на мероприятиях по видеосвязи.

Ранее Песков объяснил решение Путина не участвовать в саммите G20 в Индии.

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