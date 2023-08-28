Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ обвинили Запад в дискредитации миротворцев РФ в Карабахе

Совбез РФ: Запад пытается дискредитировать российских миротворцев в Карабахе

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе. Об этом сообщает rg.ru.

«Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорнокарабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции», — сказал Шевцов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готовится провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана на текущей неделе и предложит разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, Франция будет выступать с новой дипломатической инициативой на международной арене с целью усиления давления на Азербайджан.

22 августа в Министерстве обороны РФ утверждали, что в Карабахе зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях