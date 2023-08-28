В Совбезе РФ обвинили Запад в дискредитации миротворцев РФ в Карабахе

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе. Об этом сообщает rg.ru.

«Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорнокарабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции», — сказал Шевцов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готовится провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана на текущей неделе и предложит разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, Франция будет выступать с новой дипломатической инициативой на международной арене с целью усиления давления на Азербайджан.

22 августа в Министерстве обороны РФ утверждали, что в Карабахе зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.