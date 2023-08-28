В правящей партии Турции рассказали о визите Эрдогана в Россию

Официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Сочи, где обсудит с российской стороной Черноморскую зерновую инициативу. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время ожидается визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы (зерновой сделки). Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты», — заявил Челик.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в скором времени проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале августа турецкая газета Hurriyet сообщила, что Путин может посетить республику в последнюю неделю лета. После этого распространилась информация о подготовке Москвы и Анкары к проведению двусторонней встречи на высшем уровне.

Однако позже турецкая газета Sabah опубликовала материал, в котором говорилось о возможном переносе переговоров Путина и Эрдогана в Россию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.