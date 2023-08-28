Путин и Моди обсудили итоги саммита БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили итоги прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС и обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом «группы двадцати» в Нью-Дели, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги XV саммита БРИКС. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего – расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», — говорится в сообщении.

Стороны также условились о тесном взаимодействии председательства России в БРИКС. РФ станет председателем сообщества с 1 января 2024 года.

Российский лидер и премьер-министр Индии также обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом «Группы двадцати» в Нью-Дели, обсудили актуальные вопросы российско-индийских отношений, в частности динамику торгово-экономического сотрудничества, проектов в сфере энергетики, космической отрасли и др.

Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани в октябре.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.