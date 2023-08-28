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Президент Венгрии призвала Украину начать мирные переговоры

Президент Венгрии Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры

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Global Look Press

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила ему об отсутствии военного решения российско-украинского конфликта и призвала его сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, российско-украинский конфликт продолжается уже полтора года, и она не видит военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру.

Новак утверждает, что именно по этой причине необходимо сесть за стол переговоров. Такое мнение она высказала Зеленскому как публично, так и с глазу на глаз.

До этого Новак заявила, что Зеленский заверил ее в том, что Киев готов представить венгерскому меньшинству в Закарпатье такие же права, какими пользуется украинское меньшинство в Венгрии. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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