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Эрдоган может прилететь 8 сентября в Россию

Bloomberg: Эрдоган может 8 сентября посетить Россию

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Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, приедет в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным 8 сентября текущего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, знающих о подготовке к этой поездке.

«Эрдоган... может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20», — уточнили в агентстве.

Предполагается, что Эрдоган встретится с Путиным для обсуждения возобновления зерновой сделки.

Сам президент Турции отказался от комментариев для агентства о своем возможном визите в РФ.

Официального подтверждения, что у Эрдогана и Путина 8 сентября будет встреча на территории России, пока нет.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о скорой встрече Путина и Эрдогана. В настоящее время он не может раскрыть сроки и место проведения переговоров. При этом Песков пообещал, что своевременно обнародует детали.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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