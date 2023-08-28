Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом Российской Федерации в Белграде Александром Боцан-Харченко. Стороны обсудили региональные и глобальные проблемы, сербский лидер также подтвердил намерение развивать гармоничные отношения с Россией. Об этом пишет агентство Tanjug.

«Прошла конструктивная встреча с послом Боцан-Харченко, с которым я обсудил все текущие региональные и глобальные вопросы. Мы также обсудили широкий спектр двусторонних тем и подтвердили намерение и дальше поддерживать гармоничные отношения с Российской Федерацией», — цитирует агентство социальные сети Вучича.

До этого Александр Вучич опроверг утверждения оппонентов, что его отношение к Российской Федерации изменилось. Он подчеркнул, что регулярно сталкивается с давлением и требованием изменить политику Сербии.

Ранее сербский лидер сообщил, что ждет в августе обострения внешнеполитического прессинга на страну с введением антироссийских санкций и попытки изоляции Белграда на мировой арене.

До этого власти Сербии назвали Запад беспомощным перед РФ на Украине.