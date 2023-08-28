Медведев назвал Украину страной-паразитом, получающей оружие как корм от хозяев

Украина является страной-паразитом, получающей оружие как корм от хозяев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

» <...> страна-паразит и получает корм «от тела» своих хозяев, живет за счет них», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, «все быстро закончится» для киевских властей, когда Украине перестанут поставлять оружие.

Медведев подчеркнул, что Россия сама себя обеспечивает вооружением, причем в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил РФ и достаточном для эффективной защиты страны.

До этого политик, комментируя выделение США очередного пакета финансовой помощи Украине, заявлял, что деньги не помогут «киевскому режиму» и украинской армии, так как «камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят».

Он отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к миру, однако ни в Вашингтоне, ни в Киеве мира не хотят.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.