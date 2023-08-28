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Киев дал Будапешту обещание по венгерскому меньшинству в Закарпатье

Украина пообещала дать венграм в Закарпатье права, как у украинцев в Венгрии

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Global Look Press

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заверил ее в том, что Киев готов представить венгерскому меньшинству в Закарпатье такие же права, какими пользуется украинское меньшинство в Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках диалога с Зеленским Новак подчеркнула, что в общих интересах двух государств, чтобы представители 150-тысячного венгерского меньшинства, проживающие в Закарпатье, могли в полной мере реализовать свои права.

Президент Венгрии добавила, что стороны «договорились открыть новую главу, сделать предметные и конкретные шаги в интересах венгерской общины Закарпатья».

По ее словам, украинцы в Венгрии пользуются широкими правами. Зеленский заверил Новак в том, что венгерское меньшинство на территории Украины будет получать тоже самое.

До этого Новак заявила, что Венгрия присоединяется к переговорам по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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