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Путин похвалил работу врио губернатора Омской области

Путин похвалил работу Хоценко в качестве врио губернатора Омской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил работу Виталия Хоценко как врио губернатора Омской области. Об этом он сообщил на встрече с Хоценко в Кремле, передает ТАСС.

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими», — сказал он.

Ранее Путин на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции (СВО) в Курске поблагодарил военных за службу и заявил, что испытывает гордость за них.

Он подчеркнул, что все военнослужащие сражаются смело и решительно.

До этого стало известно, что Путин вручает госнаграды участникам СВО на церемонии, посвященной 80-летию победы в Курской битве.

2 августа Путин провел церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Высшими государственными наградами отмечается деятельность военных, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, а также выдающихся россиян в сфере образования, культуры, медицины, науки, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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