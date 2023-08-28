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Путин провел встречу с врио губернатора Омской области

Президент Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Хоценко обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Что касается промышленности, то, слава богу, сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается», — рассказал Хоценко.

Также он отметил, что в сфере сельского хозяйства у региона нет отставаний.

Кроме того, врио губернатора рассказал Путину об увеличении выезда из Омска с двух до четырех полос.

29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Омской области главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко. Хоценко сменил на этом посту Александра Буркова, который руководил регионом с 2017 года. В Кремле уточнили, что Бурков принял решение об уходе по собственному желанию.

Ранее политолог оценил назначение выпускника «школы губернаторов» врио главы Омской области.

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