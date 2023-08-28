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Путин встретился с экипажем танка «Алеша»

Песков рассказал о встрече Путина с экипажем танка «Алеша»

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Телеграм-канал «Пушилин Д.В.»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша», что демонстрирует его заинтересованность во всем, что происходит на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые непосредственно на поле боя», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Путин долго и детально говорил с экипажем танка, так как ему «интересно все».

До этого президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции в Курске наградил медалями Героя Российской Федерации и иными госнаградами бойцов 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, отличившихся в ходе СВО на Украине.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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