Путин встретился с экипажем танка «Алеша»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша», что демонстрирует его заинтересованность во всем, что происходит на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые непосредственно на поле боя», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Путин долго и детально говорил с экипажем танка, так как ему «интересно все».

До этого президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции в Курске наградил медалями Героя Российской Федерации и иными госнаградами бойцов 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, отличившихся в ходе СВО на Украине.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».