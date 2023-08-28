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В Кремле рассказали, встретятся ли Путин и Эрдоган в ближайшее время

Песков подтвердил информацию о скорой встрече Путина и Эрдогана

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Sputnik/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в скором времени проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время он не может раскрыть сроки и место проведения переговоров. Тем не менее Песков пообещал своевременно обнародовать детали.

«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — подчеркнул пресс-секретарь.

В начале августа турецкая газета Hurriyet сообщила, что Путин может посетить республику в последнюю неделю лета. После этого распространилась информация о подготовке Москвы и Анкары к проведению двусторонней встречи на высшем уровне.

Однако позже турецкая газета Sabah опубликовала материал, в котором говорилось о возможном переносе переговоров Путина и Эрдогана в Россию.

По одной из неофициальных версий, переговоры могут состояться 4 сентября в Сочи.

Ранее пресс-секретарь Кремля рассказал о плотной подготовке к переговорам Путина и Эрдогана.

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