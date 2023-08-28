Политолог Кшиштоф Винклер из Варшавского университета заявил, что ситуация на Украине разрешится, когда Соединенные Штаты и Китай начнут давить на конфликтующие стороны с целью запуска переговорного процесса. Об этом он заявил в интервью Do Rzeczy.

«Возможно, наступит момент, когда Америка и Китай решат, что эту войну необходимо закончить, и тогда начнется давление обеих сверхдержав на участников конфликта с целью сесть за стол переговоров», — сказал Винклер.

Он отметил, что единство Запада по поводу поддержки Киева с самого начала «имеет трещины», так как Германия и Франция отправляют военную помощь Украине с большими задержками, поддерживая контакты с Владимиром Путиным. По его словам, существует и проблема президентских выборов в США, связанная с возможным сокращением помощи республиканской администрацией.

До этого обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень писал, что Польшу привели в отчаяние высокий уровень поддержки Украины и ненависть к России.

По его словам, польская власть предает дух «добрососедства» в котором заложено уважение ценностей другой страны.

Ранее экс-советник Пентагона заявил о мечте Польши создать империю.