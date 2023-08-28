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Аналитик назвал опасным для ЕС вступление Украины

Аналитик Асафов назвал опасным для ЕС принятие Украины в объединение

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Global Look Press

Политический аналитик Александр Асафов заявил «Ленте.ру», что заявления Евросоюза о возможном расширении могут быть связаны с попыткой поддержки Украины, но ее вступление в объединение навредить европейской экономике.

По его словам, тяжелое положение Украины, а также стран — членов ЕС вместе с предоставлением дополнительных дотаций Киеву при вступлении страны в союз навредило бы экономике объединения.

«Многое зависит от урегулирования украинского конфликта, от американских выборов... На самом деле, заявления о расширении делаются скорее для поддержания темы в информационном пространстве. Кроме того, Украине нужно давать хоть какие-то обещания», — сказал Асафов.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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