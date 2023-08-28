Глава Белгородского района ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Белгородского района Владимир Перцев покинул пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что Перцев оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

4 июля Гладков раскритиковал Перцева за недостаточно быстрое восстановление Шебекина и Новой Таволжанки. Губернатор отметил «крайне низкий темп работ» — «только 10%» от общего плана».

В тот же день Гладков отстранил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей и плохое восстановление Шебекина. Новая Таволжанка и Шебекино расположены в Шебекинском районе Белгородской области, который неоднократно подвергалcя обстрелам. 4 июня в Новую Таволжанку вошли диверсионно-разведывательные группы, там шли бои.

21 июля Полежаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 22 июля стало известно, что он признал вину.

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