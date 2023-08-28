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В Польше заявили, что получили «очень мало» от ЕС на помощь беженцам с Украины

МВД: Польша получила €200 млн от ЕС для беженцев с Украины

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Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер заявил, что Польша получила от Евросоюза для помощи беженцам с Украины €200 млн, то есть «очень мало». Об этом сообщает RMF FM.

«Мы получили конкретных дополнительных средств на помощь беженцам около 200 миллионов евро», — сказал он, добавив, что это для Польши «очень мало».

Шефернакер отметил, что во время предыдущих миграционных кризисов Еврокомиссия выделяла на помощь беженцам дополнительные средства.

До этого обозреватель польского издания Myśl Polska Станислав Белень заявил, что Польшу привели в отчаяние высокий уровень поддержки Украины и ненависть к России. По его словам, польская власть предает дух «добрососедства» в котором заложено уважение ценностей другой страны.

26 августа сообщалось, что в Варшаве украинцы напали на поляков и заставили их кричать проукраинские лозунги.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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