В МИД анонсировали переговоры России и Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана пройдут в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — сказала она.

До этого дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября. По словам собеседника агентства, Фидан намерен обсудить в Москве зерновую сделку, возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также проект российско-турецкого газового хаба.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас очень плотно ведется подготовка к предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).