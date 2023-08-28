В Чехии заявили о риске заморозки конфликта на Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что шансов на быстрое разрешение ситуации на Украине становится все меньше, подчеркнув реальность заморозки конфликта. Он отметил, что это не единственный сценарий развития событий, но его нужно держать в голове, передает Ceske Noviny.

«Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность заморозки конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, которому нужно следовать, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях», – считает Фиала.

По мнению премьер-министра, Чехия должна продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Киеву, готовясь к послевоенному восстановлению Украины. Фиала подчеркнул, что нельзя допустить «усталости от затянувшейся ситуации» вокруг этого кризиса.

До этого Петр Фиала заявлял, что будущее Украины в Европейском союзе и военном альянсе НАТО.

«Мы знаем, что нам нужно открыть дверь в Европейский союз, в Североатлантический альянс перед храбрым украинским народом», — отметил Фиала.

Ранее в Чехии раскритиковали беженцев призывного возраста с Украины.