ЦИК не пропустит «виртуальных крыс», вмешивающихся в выборы

Интенсивность хакерских атак начнет возрастать к выборам президента РФ, запланированных на март 2024 года, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, в Центризбиркоме делают все, чтобы «ни одна виртуальная крыса» не смогла повлиять на выборный процесс.

«Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет...» — добавила Памфилова.

Как заметила председатель ЦИК, различного рода атаки станут возрастать ближе к марту следующего года.

«С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила...» — заверила Памфилова.

Еще глава ЦИК пояснила, что в избиркоме абсолютно спокойны насчет работы и безопасности системы ГАС «Выборы».

До этого в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем участии в выборах.

Ранее Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента РФ не сравнимы с предыдущими.