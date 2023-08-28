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В ЦИК сообщили о досрочном начале выборов в ряде регионов

Глава ЦИК РФ Памфилова: выборы в новых регионах начнутся 30 августа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель ЦИК (Центрального избирательного комитета) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в новых регионах досрочно начнутся 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, период избирательной кампании там сокращен «по понятным причинам».

Уточняется, что в ряде регионов голосование началось 20 августа из-за труднодоступности.

«Члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать», — рассказала Памфилова.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин представил стратегию развития Донецкой народной республики.

Пушилин заявил, что отрасли металлургии и машиностроении будут развивать привлечением инвестиций и грамотным управлением. По его словам, за два года зарплата в промышленности должна вырасти вдвое.

Ранее Верховная Рада попросила Запад не признавать грядущие выборы в новых регионах РФ.

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