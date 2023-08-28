Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт, и объяснил это решение. Об этом он рассказал в эфире французского LCI.

«До тех пор, пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО», — заявил он.

По его словам, если Киев войдет в состав альянса во время конфликта, то это будет означать вступление в силу пятой статьи Североатлантического договора — вступление в конфликт всех стран альянса.

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что стратегия Североатлантического альянса в отношении кризиса на Украине не привела к желаемому НАТО результату, а экономические санкции, введенные против РФ, не подкосили ее экономику. По словам бывшего итальянского премьер-министра, не произошло распада военных подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.