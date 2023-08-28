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На Западе признали провал контрнаступления ВСУ

FT: западные инструкторы признали провал контрнаступления Украины

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AP

Инструкторы стран Запада признают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей ВС РФ. Об этом пишет Financial Times.

«Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении», — отмечает газета.

FT приводит слова заместителя главы учебной миссии ЕС Мартина Бонна, который заявляет, что главными трудностями для украинцев стали сложный рельеф местности, современные методы радиоэлектронной борьбы со стороны ВС РФ и регулярное использование БПЛА российской армией. Сейчас западные инструкторы пытаются подготовить солдат ВСУ к таким условиям противостояния, говорится в тексте.

До этого внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес сообщал, что Вашингтон недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, но при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Как указывается в статье, американская администрация все еще рассчитывает на то, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся прорвать линию российской обороны.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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