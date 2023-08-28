Стало известно о разногласиях между западными инструкторами и командирами ВСУ

Инструкторы стран Запада сталкиваются с трудностями при переподготовке украинских военных, которые проходили обучение в Советском Союзе. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что один из немецких инструкторов сообщил, что сталкивался с непониманием со стороны старших командиров ВСУ, которые проходили обучение в советские времена. По его словам, иногда украинцы «думают, что знают лучше».

Военные инструкторы также подчеркивают, что способности и возраст представителей ВСУ, которых Киев посылает на обучение, сильно разнятся, говорится в материале FT. Так, одному из прибывших на переподготовку был 71 год, отмечает газета.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что инструкторы Североатлантического альянса не могут должным образом подготовить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к противостоянию с российской армией.

«Ни НАТО, ни Соединенные Штаты никогда не воевали с равными себе по силе странами и равными себе по силе армиями. Они впервые с этим столкнулись, поэтому проиграли», — раскрыл эксперт причину неудачной подготовки военных ВСУ.

Ранее на Западе рассказали о трудностях при обучении украинских военных.