ФСБ планирует допросить двух американских дипломатов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу гражданина России Роберта Шонова, который был задержан за сбор данных о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

«Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки», — заявили в ФСБ.

28 августа Федеральная служба безопасности обвинила экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе данных о конфликте на Украине.

До этого в ведомстве рассказали, что за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» и обещающие за работу от 10 до 20 тысяч рублей. При этом они делают ставку на молодежь, пожилых и психически больных людей, а также маргиналов, которые не осознают тяжести своих действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.