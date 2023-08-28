ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о конфликте на Украине

Федеральная служба безопасности обвинила экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе данных о конфликте на Украине, передает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Ранее ФСБ сообщила, что одного из руководителей Одесской железной дороги задержали по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции «Херсон».

До этого в ведомстве рассказали, что за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» и обещающие за работу от 10 до 20 тысяч рублей. При этом они делают ставку на молодежь, пожилых и психически больных людей, а также маргиналов, которые не осознают тяжести своих действий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.