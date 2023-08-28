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Стало известно, от чего зависит будущее зерновой сделки

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана определят будущее зерновой сделки

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Alexander Zemlianichenko/AP

Предполагаемые переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана определят будущее зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, процесс координируется с ООН, где также будут следить за этими переговорами.

Он выразил надежду, что они пройдут конструктивно, а в результате будут открыты возможности для возобновления работы черноморской инициативы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить зерновую сделку, ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.

Вице-президент ЕК подчеркнул, что Европа поддерживает все усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по Черноморской инициативе, а Евросоюз предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты для экспорта зерна и других товаров.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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