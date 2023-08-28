Большинство развивающихся стран не присоединились к позиции Запада по Украине. Об этом пишет обозреватель китайской Global Times Мартин Жак.

«Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися (к позиции Запада по Украине, — «Газета.Ru»)», — пишет он.

По его словам, эти страны все больше злились на Запад и отчуждались от него из-за игнорирования их проблем, а также по причине того, что придавали большое значение конфликту на Украине.

Обозреватель полагает, что развивающиеся страны должны были принять его сторону в конфликте, однако этого не произошло. В качестве примера он приводит отказ вводить антироссийские санкции рядом стран.

До этого китайский эксперт Су Чжунпин заявил, что вмешательство Запада в украинский конфликт приведет к войне во всей Европе. По мнению аналитика, если США и НАТО решатся на прямое участие в конфликте на Украине, то он может перерасти в войну на всем европейском континенте.

Ранее в Китае заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной мощью для того, чтобы прорвать оборону РФ.