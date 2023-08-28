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Стало известно о попытках Турции и ООН возобновить зерновую сделку

РИА Новости: Турция и ООН готовят переговоры с Россией по зерновой сделке

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Reuters

Турция и ООН прорабатывают конкретные предложения по организации встречи по зерновой сделке с технической делегацией России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий источник.

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. <.. > Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — заявил турецкий дипломат, участвующий в процессе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки, ее участие было приостановлено 18 июля.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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