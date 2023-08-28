В Вашингтоне заявили о возможном импичменте Байдена из-за коррупции

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об импичменте президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.

По словам Маккарти, если оценивать информацию, которую смогли собрать республиканцы, процедура импичмента Байдена являлась бы закономерным шагом. Спикер считает, что вся семья американского президента вовлечена в «культуру коррупции».

Маккарти заявил, что общественность страны заслуживает получить ответы на вопросы, затрагивающие Байдена и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что конгрессу необходимо инициировать расследование по делу об импичменте президента страны Джо Байдена после слов бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о причастности американского лидера к коррупции.

До этого экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своей должности, так как его увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.