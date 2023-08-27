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В Индии заявили о риске возникновения новой модели колониализма

Премьер-министр Индии Моди предостерег от появления новой колониальной модели

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о риске возникновения новой модели колониализма в случае, если страны, которые обладают критически важными полезными ископаемыми, не будут относиться к их хранению ответственно. Об этом он сказал на саммите «Деловой двадцатки», его слова приводит Reuters.

«Мы сталкиваемся с … проблемой, связанной с критически важными ископаемыми, редкоземельными элементами и другим. Этих материалов много в одних местах и вообще нет в других, но они нужны всему человечеству», — заявил Моди.

Он предупредил, что если государства не будут видеть «глобальной ответственности» в их хранении, то это поспособствует появлению новой модели колониализма, так как компании стремятся обеспечить себя необходимыми ресурсами в рамках задач энергетического перехода.

Ранее сообщалось, что индийское правительство собирается ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми.

Отмечается, что данные металлы имеют важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии.

Ранее в Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности.

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