Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ущерб интересам собственной страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (ранее она называлась Twitter).

«Наша страна и наша молодежь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!» — сказано в сообщении.

По его словам, власти Франции игнорируют нужны простых граждан. К примеру, в текущем году в стране сохраняется нехватка жилья для студентов. Однако Макрон продолжает выделять украинскому коллеге огромные пакеты помощи.

Накануне сообщалось, что уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, однако Евросоюз продолжит передавать Украине оружие в ущерб собственной экономике.

До этого агентство Bloomberg передавало мнение европейских чиновников, которые утверждали, что США и Евросоюз могут сократить помощь Украине, поскольку они не могут поддерживать ее на прежнем уровне. По данным агентства, запасы боеприпасов Соединенных Штатов и ЕС истощаются.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.