Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции сообщили, что поддержка Украины идет в ущерб интересам страны

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Макрон жертвует страной ради Украины

close
100%
Vincent Isore/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ущерб интересам собственной страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (ранее она называлась Twitter).

«Наша страна и наша молодежь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!» — сказано в сообщении.

По его словам, власти Франции игнорируют нужны простых граждан. К примеру, в текущем году в стране сохраняется нехватка жилья для студентов. Однако Макрон продолжает выделять украинскому коллеге огромные пакеты помощи.

Накануне сообщалось, что уровень банкротства в европейских компаниях достиг высочайшего уровня за последние годы, однако Евросоюз продолжит передавать Украине оружие в ущерб собственной экономике.

До этого агентство Bloomberg передавало мнение европейских чиновников, которые утверждали, что США и Евросоюз могут сократить помощь Украине, поскольку они не могут поддерживать ее на прежнем уровне. По данным агентства, запасы боеприпасов Соединенных Штатов и ЕС истощаются.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях