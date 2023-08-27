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На Украине сообщили, когда пройдут выборы президента страны

Партия «Слуга народа»: выборы на Украине пройдут по окончанию боевых действий

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Global Look Press

Выборы на Украине могут пройти только по завершению боевых действий. Об этом заявила глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает издание «Страна.ua».

«Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? <…> Будут ли выборы? Будут. Когда? После [окончания]», — сказала она.

Также Шуляк отметила, что в настоящее время депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых «послевоенных выборов». При этом она не стала уточнять, в чем будут заключаться нововведения.

25 августа секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что выборы на Украине будут проведены, когда завершатся боевые действия, а не по желанию кого-либо из партнеров Киева.

До этого Данилов говорил, что проведение выборов на Украине в период действия военного положения несправедливо.

27 июля стало известно, что выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут. Это связано с тем, что Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. За продление военного положения проголосовало 347 украинских депутатов из 361.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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