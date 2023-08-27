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Путин встретится с учащимися в честь Дня знаний

Путин встретится с учащимися в честь Дня знаний на следующей неделе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе намерен провести встречу с учащимися по случаю Дня знаний. Об этом сообщалось в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в День знаний в столице ожидается теплая и солнечная погода. Воздух, по его словам, прогреется до +24°C.

Также сообщалось, что в московских школах 1 сентября планируется провести праздничные мероприятия с поднятием флага России и исполнением гимна Российской Федерации.

Кроме того, стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний. Поправки в Трудовой кодекс предлагает внести фракция «Справедливая Россия — За правду», 1 сентября могут сделать выходным для работающих родителей школьников. В пояснительной записке к законопроекту инициаторы нововведения отмечают, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, и предлагают дополнить Трудовой кодекс России новой нормой.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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