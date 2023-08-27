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В Совфеде заявили о необходимости усиленно укреплять оборону Крыма

Сенатор Ковитиди: Москве необходимо проинспектировать защищенность Крыма

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Понимая неизбежность надвигающегося наступления ВС РФ, Киев попытается сорвать его, предпринимая атаки на Крым. В связи с этим необходимо укреплять оборону полуострова и усиливать ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Активизация на Крымском направлении необходима ВСУ для того, чтобы оттянуть силы России с северного и южного направлений. Предсказуемая активизация противника в отношении Крыма обязывает Москву очень серьезно проинспектировать состояние фактической защищенности полуострова», — написала Ковитиди.

По мнению сенатора, ВСУ необходимо время для восстановления боеспособности и численного состава армии, которое они попытаются получить «предсказуемым образом».

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что попытка Вооруженных сил Украины начать наземную операции в Крыму получит сокрушительный отпор и станет точкой в существовании страны.

Он также отметил, что гражданам Украины пора устроить бунт и прогнать киевские власти.

Ранее турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме.

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