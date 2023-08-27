Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что позиции БРИКС в G20 укрепятся после расширения объединения.

«Конечно же, позиции уже расширенного БРИКС в «двадцатке» укрепятся, потому что и Саудовская Аравия, и Аргентина здесь. Так что формально деление Группы двадцати на «семерку+» и БРИКС+ обретает практические черты», — сказал министр.

Лавров отметил, что участники объединения будут координировать свои подходы с новыми членами и в ООН, и в G20 и на других международных площадках.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не намерено соперничать и противопоставлять себя G7 и G20. По его словам, речь идет не о соперничестве с развитыми и состоятельными государствами, а о самоорганизации и создании нового эффективного блока для равноправного взаимодействия развивающихся стран. Бразильский лидер указал, что он имеет в виду Глобальный Юг.

Лавров также говорил о том, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.