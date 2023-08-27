Оппозиционная партия ФРГ раскритиковала правительство из-за миграционной политики

Председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал действия федерального правительства в области миграции и предоставления убежища. Его слова приводит Bild.

Мерц полагает, что количество заявок на предоставление убежища в Германии слишком велико, призывая усилить контроль на границах ФРГ.

«Помимо беженцев с Украины, в этом году мы уже получили более 175 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Экстраполируя ... мы получим 300 000 беженцев. Это слишком много. Германия не готова к иммиграции такого масштаба, в том числе и в нашу социальную систему», — заявил политик.

Ранее правительство ФРГ одобрило проект нового закона о миграции, позволяющего получить гражданство спустя пять лет проживания в стране. Об этом сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

До этого Фридрих Мерц в интервью DPA заявил, что Германии угрожает деиндустриализация и необратимый экономический спад.

Ранее Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию.