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МИД Японии направил ноту Китаю из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС

Япония сделала представление КНР из-за звонков на тему сброса воды с АЭС

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Reuters

Японское правительство зафиксировало участившиеся случаи телефонных звонков гражданам страны, предположительно, с китайских номеров, на тему сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». В заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Японии, отмечается, что в связи с этим властям Китая было сделано представление. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении сказано, что телефонные звонки также поступили японским организациям, расположенным на территории Китая. В Японии назвали происходящее прискорбным, потребовав от КНР призвать граждан к сдержанности. Также отмечается о необходимости доверять только проверенной информации на тему сброса в океан воды.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» в результате мощного цунами произошла авария. Стихия вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции, впоследствии в реакторах трех энергоблоков оплавилось ядерное топливо и прожгло защитные оболочки. Это в свою очередь привело к взрыву водорода и повреждению четвертого энергоблока.

Ранее КНДР обвинила Японию в угрозе существованию человечества из-за сброса воды с АЭС.

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