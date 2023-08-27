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В России рассказали о последствиях принятия Западом условий Москвы по Украине

Сенатор Пушков: уступки РФ со стороны Украины не угрожают НАТО, Евросоюзу и США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что последствия принятия странами Запада условий России по Украине не угрожают существованию и безопасности НАТО, Евросоюзу и Соединенным Штатам.

«Уступки России со стороны Украины в этом кризисе не угрожают ни существованию НАТО, ни ЕС, ни безопасности США», — сообщил он.

Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

«Не будь конфликта на Украине, не было бы конфискации российских активов, которая резко усилила недоверие к доллару и создала волну отката от него», — подчеркнул Пушков.

Он также утверждает, что Украина была специально «сделана полем ледяной войны Запада против РФ» ради военной экспансии Североатлантического альянса к российским границам.

По мнению сенатора, гораздо большее значение для всего мира будет иметь возможное столкновение США с КНР из-за Тайваня, так как данное противостояние намного важнее для Запада стратегически, чем украинский конфликт.

До этого в Совфеде назвали двух европейских лидеров, которые не испугались США.

Ранее Медведев заявил о полноценной войне НАТО с Россией.

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