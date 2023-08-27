Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в 2024 году

Венгрия потенциально будет готова войти в зону евро к концу следующего года. Об этом заявил глава Финансового совета Венгрии Арпад Ковач, чьи слова приводит ТАСС.

«Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года», — сказал он в ходе выступления в Торгово-промышленной палате.

По словам Ковача, эти критерии установлены Договором о Евросоюзе от 1992 года, по ним регулируется финансово-экономические показатели страны, необходимые для присоединения к еврозоне. Согласно их значения, оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и лабильность курса валют.

Руководитель венгерского Финсовета утверждает, что к лету будущего года рост потребительских цен в стране может упасть до 3%, госдолг понизится до показателя ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит приблизительно 2,9%.

Согласно его прогнозу, в 2023 год рост ВВП республики будет равен примерно 1%, но уже в 2024 году он вырастет до 3,5-4%.

С аналогичным прогнозом Ковач выступал еще в мае.

Зона евро — это все государства, на территории которых евро является главной государственной валютой, и которые имеют право производить выпуск банкнот, номинированных в евро. В зону евро входят семнадцать европейских стран.

Ранее сообщалось, что Восточная Европа останется без евро.